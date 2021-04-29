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Ляшко закликав українців 18+ записатись на COVID-вакцинацію

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до українців. Він закликав людей віком від 18 до 59 років записати на вакцинацію від коронавірусу.

Про це він заявив на брифінгу.

Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався в лист очікування.

"Закликаю українців віком від 18 до 59 років записатись в лист очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть вакцинуватись з пріоритетних груп", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від коронавірусу. За минулу добу зробили 70 468 щеплень.

Крім того, в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca розпочнеться вже цього тижня.

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