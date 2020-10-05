Прес-секретар Трампа заразилася COVID-19

У прес-секретаря Білого дому Кейлі Макінені підтвердили зараження коронавірусом. Вона буде працювати на самоізоляції.

Про це повідомила в Twitter.

За її словами, вона регулярно здавала тести на COVID-19.

"У понеділок результати мого тесту на COVID-19 виявилися позитивними, симптомів немає. Я почну процес карантину і продовжу працювати від імені американського народу віддалено", - написала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня. Він додав, що недугу виявили і у його дружини Меланії Трамп. Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Крім того, коронавірус підтвердили у глави виборчого штабу Трампа Білла Степієна.

Також позитивний тест на коронавірус отримав і особистий помічник Трампа Нік Місяць.

Додамо, що у Білому домі також виявили два випадки зараження коронавірусом. підтвердили Наявність вірусу у співробітника прес-служби адміністрації президента і в журналіста.

При цьому негативні тести на коронавірус отримали держсекретар США Майк Помпео і кандидат в президенти США Джо Байден, який раніше брав участь у публічних дебатах з Трампом.