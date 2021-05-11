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Сьомий тиждень в Україні продовжується падіння рівня захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 за всіма показниками. Кількість хворих знижується сьомий тиждень поспіль.

Про це на селекторній нараді в Офісі президента повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує прес-служба ОП.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко, або 36%.

"Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали", - сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що наразі "червоних" зон в Україні не залишилось.

"Проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день - це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули", - наголосив очільник уряду.

Нагалаємо, в Україні пройшли третю хвилю коронавірусу. Втім, у МОЗ попереджають, що розслаблятись зарано і може бути ще й четверта хвиля COVID-19.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в Україні від коронавірусу прищепили 2194 особи. Однак у Києві і трьох областях не вакцинували жодної людини.

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