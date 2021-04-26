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Ситуація покращується: вже 11 регіонів України відповідають нормі щодо госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Зараз вже Київ і ще 10 областей відповідають нормі за рівнем госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за останню добу ситуація покращилася в Києві та Вінницькій області, де рівень госпіталізацій становить 58,3 і 59,1 відповідно при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім цього нормі відповідають Закарпатська (29,1), Івано-Франківська (39,5), Київська (55,2), Кіровоградська (51,5), Львівська (43,8), Одеська (56,7), Тернопільська (48,3), Херсонська (51,7) і Чернівецька (49,6) області.

Нагадаємо, відсьогодні Львів вийшов з "червоної" зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що Одеська область перейшла з "червоної" в "жовту" зону карантину.

Крім цього головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що цього тижня з "червоної" зони повинні вийти також Київ, Київська, Запорізька, Львівська та Полтавська області.

Зазначимо, в Україні за вчора зафіксували трохи більше ніж 5 тисяч нових випадків COVID-19.

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