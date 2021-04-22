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Тернопіль послаблює карантин: з 26 квітня знімають ряд заборон

Автор: Анастасія Рокитна

Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом прийняв рішення послабити карантин у місті. Обмеження послаблять з 26 квітня.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Тернополя.

Місцева влада прийняла такі рішення щодо послаблення обмежень з 26 квітня:

  • відновити очне навчання учнів 5-11 класів;
  • відновити роботу кафе та ресторанів, заборонивши роботу після 22:00 та до 7:00, із забороною проведення розрахункових операцій після 21:00 (виняток - доставка та робота та "на винос")

Крім того, з 24 квітня місто відновлює ургентну хірургічну та травматологічну меддопомогу в лікарні швидкої допомоги.

Також на засіданні внесли пропозицію відкрити на базі міської лікарні №3 відділення для реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом.

Зазначимо, Тернопільська область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, Чернівецьку область вивели з "червоної" зони карантину.

Раніше повідомлялось, що "червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон.

Зазначимо, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.

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