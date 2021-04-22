Тернопіль послаблює карантин: з 26 квітня знімають ряд заборон

Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом прийняв рішення послабити карантин у місті. Обмеження послаблять з 26 квітня.
Місцева влада прийняла такі рішення щодо послаблення обмежень з 26 квітня:
Крім того, з 24 квітня місто відновлює ургентну хірургічну та травматологічну меддопомогу в лікарні швидкої допомоги.
Також на засіданні внесли пропозицію відкрити на базі міської лікарні №3 відділення для реабілітації пацієнтів з постковідним синдромом.
Зазначимо, Тернопільська область перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.
Нагадаємо, Чернівецьку область вивели з "червоної" зони карантину.
Раніше повідомлялось, що "червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон.
Зазначимо, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.