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Турецька вакцина від COVID буде готова вже восени, - Ердоган

Новость на русском → Туреччина, П'ятниця 07 травня 2021 15:38
Турецька вакцина від COVID буде готова вже восени, - Ердоган Фото: Ердоган заявив, що вакцина буде готова восени (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вітчизняні вчені планують завершити розробку вакцини від коронавірусу до вересня-жовтня 2021. За його словами, даний препарат є вакциною нового типу.

Про це повідомляє Агентство Анадолу.

"У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо отримати вакцину до вересня-жовтня поточного року", - сказав турецький лідер.

Він зазначив, що турецька вакцина буде розрахована не тільки на покриття попиту в самій Туреччині. За його словами, Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит.

Нагадаємо, раніше Туреччина схвалила застосування російської вакцини "Супутник V" для вакцинації від коронавірусу. Найближчим часом до країни надійде велика партія цього препарату.

Ердоган зазначив, що готовий особисто обговорити з російським президентом Володимиром Путіним поставки препарату, якщо це буде потрібно.

Також повідомлялося, що Україна і Туреччина можуть взаємно визнати "паспорта вакцинації" від коронавірусу. Це спростить туристичні поїздки між країнами. Прем'єр-міністр України також доручив відповідним відомствам опрацювати питання про можливість збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною.

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