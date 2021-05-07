Турецька вакцина від COVID буде готова вже восени, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вітчизняні вчені планують завершити розробку вакцини від коронавірусу до вересня-жовтня 2021. За його словами, даний препарат є вакциною нового типу.

"У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо отримати вакцину до вересня-жовтня поточного року", - сказав турецький лідер.

Він зазначив, що турецька вакцина буде розрахована не тільки на покриття попиту в самій Туреччині. За його словами, Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит.