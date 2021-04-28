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В Україні 9590 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 9590 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Також за вчора помер 441 пацієнт та 20 062 осіб одужали.

За добу найбільше нових випадків виявили в Києві (+1070), Донецькій області (+811, Харківській області (+818), Львівській області (+530), Одеській області (+522).

За весь час пандемії в Україні:

  • 2 047 838 заражень коронавірусом,
  • 43 391 смерть від COVID-19,
  • 1 616 891 одужання.

Оновлено.

Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив цю інформацію на своїй сторінці у Facebook. Він також повідомив, що за вчора госпіталізували 3623 людей.

Міністр зазначив, що за вчора зробили 99 112 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).

Нагадаємо, Київ можуть вивести з "червоної" зони з 1 травня.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.

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