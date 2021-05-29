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В Киеве открылся центр вакцинации в МВЦ: в очереди сотни людей

Автор: РБК-Украина

В Киеве 29 мая начал работу центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра. Там утром собралось несколько сотен человек.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В основном вакцинироваться пришли пенсионеры, которых пригласили семейные врачи. Кроме того, пришли молодые люди, которые "узнали о центре вакинации с новостей".

В большинстве присутствующих, по их словам, мотивацией прийти вакцинироваться был не страх заболеть, а желание, чтобы "скорее закончилась пандемия и локдауны".

Фото: в Киеве открылся центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как известно, прививки делают вакциной CoronaVac.

При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.

Ранее сообщалось, что на прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Напомним, что Одесса откроет центр вакцинации на стадионе местной юридической академии с 30 мая.

Киев и Львов открыли свои центры уже 29 мая.

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