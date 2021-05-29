В Києві відкрився центр вакцинації в МВЦ: у черзі сотні людей

У Києві 29 травня почав роботу центр вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру. Там зранку зібралося кілька сотень людей.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Переважно вакцинуватися прийшли пенсіонери, яких запросили сімейні лікарі. Крім того, прийшли молоді люди, які "дізналися про центр вакинації з новин".
У більшості присутніх, з їхніх слів, мотивацією прийти вакцинуватися був не страх захворіти, а бажання, щоб "скоріше завершилася пандемія і локдауни".
Фото: в Києві відкрився центр вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Як відомо, щеплення роблять вакциною CoronaVac.
При собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія".
Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години.
Раніше повідомлялося, що на щеплення до центрів вакцинації від COVID в Києві, Одесі та Львові запрошуватимуть телефоном. При цьому обрати вакцину для щеплення не можна.
Нагадаємо, що Одеса відкриє центр вакцинації на стадіоні місцевої юридичної академії з 30 травня.
Київ і Львів відкрили свої центри вже 29 травня.