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Степанов спрогнозировал 5 тысяч новых случаев коронавируса уже на этой неделе

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что на этой неделе Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса. Он считает, что пока ситуация не критическая.

Об этом он заявил на брифинге.

Степанов отметил, что надо пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам, чтобы не было роста заражений.

"Сейчас у нас уже на прошлой неделе более 4500 (новых заражений, - ред.). Уверен, что на этой неделе мы перейдем в отметку 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше", - отметил он.

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Напомним, в Минздраве заявили о быстром росте количества средних и тяжелых больных COVID-19.

ВОЗ прогнозирует, что в Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно.

Кроме того, глава Минздрава ранее заявил, что сейчас заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Как писало РБК-Украина, вчера в стране зафиксировали сразу два антирекорда по коронавирусу. Количество новых случаев за сутки составило 4 661, а суточная смертность - 92 человека.

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