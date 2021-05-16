Вторую дозу COVID-вакцины получили еще более трех тысяч украинцев

В Украине продолжают вакцинировать тех, кто уже получил первую дозу вакцины от коронавируса. За минувшие сутки, 15 мая, прививку второй дозой COVID-вакцины получили более 3 тысяч украинцев.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные министром здравоохранения Максимом Степановым и Министерством здравоохранения .

По состоянию на 14 мая количество украинцев, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, составляла 13 661. А по состоянию на 15 мая, по данным главы Минздрава, это количество выросло до 17 086 человек .

Напомним, недавно в Минздраве сообщили, что в Украине заканчивается вакцина AstraZeneca, которая была предназначена для прививки первой дозой. Вместе с тем Министерство зарезервировало более 20 тысяч доз этой вакцины для второй прививки.

Добавим, в Минздраве анонсировали запуск центров для вакцинации людей из очереди в "Дия". Первые такие центры будут открыты в крупных городах.

Кроме того, стало известно, какую группу населения будут вакцинировать новой партией вакцины Pfizer.