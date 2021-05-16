Другу дозу COVID-вакцини отримали ще понад три тисячі українців

В Україні продовжують вакцинувати тих, хто вже отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. За минулу добу, 15 травня, щеплення другою дозою COVID-вакцини отримали понад 3 тисячі українців.
Про це свідчать дані, наведені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та Міністерством охорони здоров'я.
Станом на 14 травня кількість українців, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, становила 13 661. А станом на 15 травня, за даними глави МОЗ, ця кількість зросла до 17 086 людей.
Таким чином, впродовж минулої доби щеплення другою дозою вакцини отримали 3 425 громадян.
Нагадаємо, нещодавно в МОЗ повідомили, що в Україні закінчується вакцина AstraZeneca, яка була призначена для щеплення першою дозою. Водночас міністерство зарезервувало понад 20 тисяч доз цієї вакцини для другого щеплення.
Додамо, у МОЗ анонсували запуск центрів для вакцинації людей з черги в "Дія". Перші такі центри будуть відкриті у великих містах.
Крім того, стало відомо, яку групу населення будуть вакцинувати новою партією вакцини Pfizer.